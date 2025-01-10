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الإفراج عن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو بعد القبض عليها في كاراكاس

11:02 ص الجمعة 10 يناير 2025

ماريا كورينا ماتشادو

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كاراكاس- (د ب أ)

تم إطلاق سراح زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعد خطفها في كاراكاس في أعقاب ظهورها العلني الأول منذ شهور، وفقا لما صدر يوم الخميس عن منصة حملتها.

وأعلنت منصة حملة المعارضة أن ماتشادو تم اعتراضها بالقوة بعد تجمع احتجاجي.

وأضافت الحملة في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه "خلال اختطافها، أجبرت على تسجيل عدة مقاطع فيديو قبل أن يتم إطلاق سراحها".

ومن المتوقع أن أن تلقي ماتشادو كلمة إلى البلاد في وقت لاحق من يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) لشرح الوضع، بحسب منصة حملتها.

في وقت سابق، طالب مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، إدموند جونزاليس بالإفراج الفوري عن ماتشادو. وكتب جونزاليس على "إكس": "إلى قوات الأمن التي اختطفتها، أقول: لا تلعبوا بالنار".

وغادرت ماتشادو مكان اختبائها لأول مرة منذ أشهر وانضمت إلى الاحتجاجات التي دعت إليها، والتي شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص ضد تنصيب الرئيس الاستبدادي نيكولاس مادورو.

ماريا كورينا ماتشادو كاراكاس
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