شاهد.. لحظة انفجار سيارة أمام فندق ترامب في أمريكا

القاهرة- مصراوي

أظهر مقطع فيديو انفجار شاحنة تسلا سايبرترك في فندق ترامب في لاس فيجاس. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد أي أنباء حتى الآن عن السبب.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4

— BNO News (@BNONews) January 1, 2025