شاهد.. لحظة انفجار سيارة أمام فندق ترامب في أمريكا

القاهرة- مصراوي

أظهر مقطع فيديو انفجار شاحنة تسلا سايبرترك في فندق ترامب في لاس فيجاس. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد أي أنباء حتى الآن عن السبب.

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2025

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إخلاء فندق ترامب إنترناشونال في لاس فيجاس بعد انفجار سيارة "سايبرتراك" خارج الأبواب الأمامية للفندق.

وظهرت سيارة "سايبرتراك" - التي تصنعها شركة تسلا التابعة لحليف ترامب، إيلون ماسك - مشتعلة بالنيران خارج الأبواب الدوارة الأمامية للفندق، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة تخرج من نوافذ السيارة، قبل أن تُسمع عدة أصوات انفجارات. كما يظهر انفجار في أعلى السيارة بعد ذلك.

A Tesla Cybertruck exploded in front of Trump Hotel in Las Vegas.pic.twitter.com/m18DTPJr9u — Clash Report (@clashreport) January 1, 2025

سُمعت أجهزة إنذار الحريق تدوي في المبنى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا تم إخلاء النزلاء من الفندق أم لا.

خلف الانفجار سحابة كبيرة من الدخان المتصاعد من فندق ترامب في شارع فاشن شو حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الأربعاء.

استجاب رجال الإطفاء لحريق سيارة بالقرب من الفندق، وفقًا لتقرير News 3 Las Vegas.

ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع ضحايا بسبب الانفجار.