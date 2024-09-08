جيش الاحتلال يُعلن استهداف أحد كبار قادة حماس في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت أحد كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، في غارة بطائرة بدون طيار إسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن الغارة الجوية استهدفت رئيف أبو شاب، رئيس وحدة الصواريخ في كتيبة شرق خانيونس، التابعة لحماس، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القيادي كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ من منطقة خانيونس، على جنوب ووسط إسرائيل، خلال الحرب.

وفي الوقت نفسه، قصفت طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 25 هدفا بمختلف أنحاء قطاع غزة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.