نتنياهو يُصدر تعليمات بالاستعداد لتغيير الوضع على الحدود مع لبنان

(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال على الحدود مع لبنان.

وقال بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي ملزم بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

ويأتي ذلك في إطار تصاعد التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في ظل تصعيد الهجمات التي شنها حزب الله اللبناني في الآونة الأخيرة ضمن ما أسماها بجبهة الإسناد لدعم غزة.