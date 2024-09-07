ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى نحو 41 ألف شهيدًا

وكالات



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إلى نحو 41 ألف شهيدا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنه في اليوم الـ 337 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





