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BBC

وزير الخارجية التركي: مصر جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة

03:19 م الجمعة 06 سبتمبر 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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أنقرة- (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن بلاده ومصر لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، في بريشتينا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار فيدان إلى أن مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة.

وشدد على أن مصر تؤدي دورا مهما جدا في قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب في غزة.

وأضاف فيدان: "لعبت مصر دورا كبيرا في إيصال المساعدات إلى غزة عندما كان معبر رفح الحدودي مفتوحا".

وتابع: "مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية".

جاء تصريح فيدان بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا أول أمس الأربعاء.

وجاءت الزيارة ردا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في شهر فبراير الماضي ، وقع خلالها الرئيسان عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين، كما وقعا على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

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