إيران ترد على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية

طهران- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، رفض طهران لما وصفه بالمزاعم المتكررة والمتحيزة للمدعي العام الأمريكي بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن كنعاني قوله، ردا على ادعاء المدعي العام الأمريكي بشأن الأعمال التدخلية لبعض الدول، بما في ذلك إيران، للتأثير على عملية ونتائج الانتخابات الأمريكية: "مرة أخرى، نرفض هذه الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ومتحيزة ومكلفة".

وأضاف "لا يمكن لمسؤولي الحكومة الأمريكية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، من خلال اتهام الآخرين، خارج حدود هذا البلد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "أن الحكومة الأمريكية، التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية في سجلها، لا يمكنها إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلها وأزماتها الداخلية.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدة وكالات استخبارات أمريكية أخرى، قد ذكرت في بيان مشترك، أن إيران متورطة في اختراق حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وكذلك محاولة اختراق حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة.