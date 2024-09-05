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ألمانيا: التصريحات المتطرفة لوزراء إسرائيليين غير مسؤولة

05:44 م الخميس 05 سبتمبر 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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وكالات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها ترفض أي تغيير لوضع المقدسات، واصفة التصريحات "المتطرفة" لوزراء إسرائيليين بـ"غير المسؤولة".

ووجهت بيربوك وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يمكن مكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب" في جنين ومدن الضفة بتدمير البنى التحتية، وفق تعبيرها.

وأعربت عن قلق بلادها من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال معنية بحماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين.

كما أكدت رفض ألمانيا أي محاولات لزعزعة الأمن في القدس، مشددة على الحاجة لهدنة إنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وتعزيز المساعدات لأهالي غزة.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن إحلال السلام الدائم في المنطقة يحتاج إلى هدنة إنسانية وضمانات، ولذلك فإن صفقة الأسرى مهمة.

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