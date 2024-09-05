محافظ جنين: العدوان الإسرائيلي على المدينة يهدف لتهجير المواطنين وتوسيع الدمار بالضفة

جنين – (أ ش أ)

قال محافظ جنين الفلسطينية كمال أبو الرب، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم يهدف إلى نزوح آلاف المواطنين من مخيم جنين وتوسيع التدمير في الضفة الغربية، كما جرى تنفيذه في قطاع غزة.

وأكد محافظ جنين - خلال جولة ميدانية بجنين نقلتها قناة "الحدث" الإخبارية - أن الجولة تأتي ضمن تفقد وفد حكومي للحارة الشرقية التي تم تدميرها للمرة الثانية عشر على التوالي، لمتابعة حجم الأضرار واحتياجات المتضررين.

وأعرب محافظ جنين عن شكره لجميع لجان الطوارئ والإسعاف وبلدية جنين والهلال الأحمر الذين بذلوا كل الجهود لإيصال المعونات لمستحقيها، إلى جانب العديد من الأهالي الذين بذلوا جهودا كبيرة مع المؤسسات لإيصال المساعدات للنازحين والمتضررين.