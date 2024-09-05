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محافظ جنين: العدوان الإسرائيلي على المدينة يهدف لتهجير المواطنين وتوسيع الدمار بالضفة

05:11 م الخميس 05 سبتمبر 2024

محافظ جنين الفلسطينية كمال أبو الرب

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جنين – (أ ش أ)

قال محافظ جنين الفلسطينية كمال أبو الرب، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم يهدف إلى نزوح آلاف المواطنين من مخيم جنين وتوسيع التدمير في الضفة الغربية، كما جرى تنفيذه في قطاع غزة.

وأكد محافظ جنين - خلال جولة ميدانية بجنين نقلتها قناة "الحدث" الإخبارية - أن الجولة تأتي ضمن تفقد وفد حكومي للحارة الشرقية التي تم تدميرها للمرة الثانية عشر على التوالي، لمتابعة حجم الأضرار واحتياجات المتضررين.

وأعرب محافظ جنين عن شكره لجميع لجان الطوارئ والإسعاف وبلدية جنين والهلال الأحمر الذين بذلوا كل الجهود لإيصال المعونات لمستحقيها، إلى جانب العديد من الأهالي الذين بذلوا جهودا كبيرة مع المؤسسات لإيصال المساعدات للنازحين والمتضررين.

هذا المحتوى من

Asha
العدوان الإسرائيلي محافظ جنين الفلسطينية مخيم جنين الضفة الغربية قطاع غزة طوفان الأقصي
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