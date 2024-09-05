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الأمم المتحدة توزع مساعدات على 65 ألف متضرر من الفيضانات باليمن

03:17 م الخميس 05 سبتمبر 2024

الفيضانات

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها قدمت مساعدات لأكثر من 65 ألف متضرر من الفيضانات باليمن، منذ مطلع أغسطس الماضي.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن "آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 65 ألفا و380 فردًا متضررًا من الفيضانات في جميع أنحاء اليمن منذ بداية موسم الأمطار في الشهر الماضي وحتى الآن".

وأضاف الصندوق ، في منشور عبر منصة إكس، أن تقديم هذه المساعدات "بفضل دعم شركائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصندوق المركزي للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ".

يشار إلى أن نحو 200 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات في عدة محافظات يمنية وسط تحذيرات أممية من عواقب إنسانية وصحية جراء السيول.


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