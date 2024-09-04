حماس تندد بتفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

(وكالات)

قالت حركة حماس المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بات دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت حركة حماس، في بيان، أن "ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم".

واتهمت حركة حماس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد ارتكاب "سياسة القتل العمد" بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال المتزايدة بات لا يمكن السكوت.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، قد ألغت زيارة لمحامين أسرى فلسطينيين بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف.