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BBC

بعد تصريحات نتنياهو.. السعودية تعلن تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر

10:08 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا.

وأدانت الخارجية السعودية في بيان الثلاثاء، المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم.

وتابعت الخارجية السعودية: "نحذر من عواقب التصريحات الإسرائيلية وتبعاتها بتقويض وساطة مصر وقطر وأمريكا، ويجب وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته على حدود 1967".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

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