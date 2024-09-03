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"فشلك يقتلنا".. شاهد رسالة جديدة لأسير إسرائيلي إلى نتنياهو قبل مقتله

07:27 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الأسير القتيل أوري دانينو

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وكالات

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة للأسير الإسرائيلي أوري دانينو، الذي قتل في غزة واستعادت إسرائيل جثته ضمن 6 آخرين قبل عدة أيام .

وفي الفيديو الذي بثته كتائب القسام، ناشد الأسير القتيل في غزة "أوري دانينو" يناشد فيها قبل مقتله للتحرك والضغط على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لإتمام الصفقة وعدم إهمال الأسرى".

وقال الأسير الإسرائيلي، إنهم يعيشون في ظروف صعبة دون طعام وشراب وكهرباء، إضافة إلى كونهم معرضون للموت بسبب القصف العنيف الذي تشنه طائرات الاحتلال، إضافة إلى تهديد حياتهم بسبب محاولات الإنقاذ من قبل جنود جيش الاحتلال.

ووجه الأسير رسالة إلى نتنياهو، بأنه فشل في حمايته في السابع من أكتوبر واليوم يسعى لقتله هو والأسرى الآخرين، مناشدا عائلته والإسرائيليين باستمرار الضغط من أجل صفقة، حتى لا يقتل جميع الأسرى بسبب رفض نتنياهو إنجازها.

,نشرت كتائب القسام، أمس الاثنين، فيديو للأسيرة الإسرائيلية عيدان يروشلمي قبل موتها في غزة أيضا.

ودعت عيدان يروشلمي الحكومة الإسرائيلية إلى إتمام صفقة أسرى ووفق إطلاق النار في غزة، موجهة حديثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبة إياه بإتمام الصفقة.

وحملت يروشالمي المسؤولية إلى نتنياهو والحكومة الإسرائيلية في مقتل الأسرى الإسرائيليين وتعريض حياتهم للخطر، في حيت تستمر القوات الإسرائيلية بقصف المناطق غير معنية بحياة الأسرى.

وأعلنت إسرائيل قبل أيام استعادة جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في غزة، داخل إحدى الأنفاق في مدينة رفح.

أوري دانينو كتائب القسام بنيامين نتنياهو مقتل أسرى إسرائيليين
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