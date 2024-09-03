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بعد تصريحاته عن هجوم 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي: نحترم مؤسسة مراقب الدولة

01:27 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بيانًا علق فيه على تصريحات الدولة في إسرائيل متنياهو أنجلمان، قائلًا إنه يحترم مؤسسة مراقب الدولة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن إجراء تحقيق بخصوص هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر بالشكل الذي يريده مراقب الدولة في ظل الحرب التي تشهدها إسرائيل سيسبب خطرًا ملموسًا لعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أنه يتم العمل من أجل السماح بأي انتقاد للمؤسسة العسكرية لكن دون أن يتم المساس بالمجهود الحربي.

وكان أنجلمان، قد حذر في وقت سابق، من عدم رغبة أي مؤسسة سواء مدنية أو عسكرية داخل إسرائيل في تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

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