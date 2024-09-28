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BBC

سمير فرج: إيران لن تتورط في حرب.. لكن حزب الله مستعد للرد

10:14 م السبت 28 سبتمبر 2024

اللواء سمير فرج

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كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بهذه الطريقة يؤثر تأثير معنوي كبير على قوات حزب الله؛ لأنه كان زعيم وله فكر إيدلوجي وكانوا يعيشون معه، موضحًا أن الجيوش لا تموت وودائمًا ما تأتي الصفوف الثانية لتحمل الراية.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن أول نصر لحزب الله كان في عام 2006 من خلال تمكنه من صد الهجوم البري لإسرائيل في لبنان، وتحقيق الهزيمة للجيش الإسرائيلي، وبعدها هناك العمليات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة ومنذ الـ8 من أكتوبر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغير الاستراتيجية من قبل القائد المقبل لحزب الله؛ لأن الجميع يلوم حسن نصر الله على عدم استخدام الأسلحة والصواريخ البالستية، مما يعطي حماس وقوة لحزب الله، خاصة أن إسرائيل لن تدخل في عمليات برية بعد الانتهاء من استهداف حزب الله، مشيرًا إلى إن إيران لن تتورط في حرب في القريب.

إيران حزب الله سمير فرج حسن نصر الله
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