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BBC

متخصص بالشأن العسكري: إسرائيل تتحضر لاجتياح بري محدود في لبنان

10:12 م السبت 28 سبتمبر 2024

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، عن عددا من الحقائق، قائلا إن الحقيقة الأولى تتمثل في أن إسرائيل نجحت في تصفية كامل الكادر القيادي لحزب الله، وذلك من خلال اتباع سياسة الاغتيالات لأهم هذه القيادات، مثل حسن نصر الله زعيم الحزب، وفؤاد شكر رئيس المنظومة الاستراتيجية، وإلى باقي المنظومة.

وأضاف "عبدالمحسن"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحقيقة الثانية هي أن القوات الإسرائيلية اتخذت عددا من الإجراءات والاستعدادات للتحضير لاجتياح بري محدود خلال الفترة المقبلة، وهذا من خلال حضور رئيس الأركان الإسرائيلي لتدريب للواء دفاع إقليمي على القتال للبنان والمناورة للأراضي اللبنانية، وإعادة تمركز فرقة عملت في جبهة قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية إضافة للفرقتي 36 و146 علاوة على استدعاء لواءي احتياط.

وأشار إلى أن الحقيقة الثالثة أن هناك تنسيق استخباراتي ومعلوماتي مع واشنطن خلال تنفيذ هذه العمليات، وهذا ما يبرر تنفيذ ونجاح هذه العملية، مؤكدا أن هناك اختراق مخابراتي موسع في حزب الله، كما أن هناك حقيقة ثابتة لدى إسرائيل وهي انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق أهدافها.

الاحتلال الإسرائيلي لبنان حسن نصر الله حزب الله
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