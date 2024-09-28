بعد الهجمات الإسرائيلية.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان وطالبت المتواجدين هناك بالمغادرة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قالت، أمس الأول الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نشرت عشرات العسكريين في قبرص، في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وأشارت الشبكة، إلى أن القوات الأمريكية في قبرص تتجهز لمجموعة من الأحداث الطارئة بما فيها عمليات إجلاء محتملة لمواطنين أمريكيين من لبنان في حال اندلعت حرب شاملة، وفق ما صرح به مسؤولان أمريكيان.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن "الجيش الأمريكي سينشر عددا محدودا من العسكريين إلى الأمام في المنطقة، من بابا الحيطة والحذر"، غير أنه لم يصرح بعدد القوات ومواقع انتشارها أو إلى أي سلاح ينتمون.

وفي عام 2006 خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لعبت قبرص دورا كبيرا في إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، إذ ساعدت في إيواء وترحيل عشرات آلاف الأشخاص حينذاك.

وأكد نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنتونيو، أن الجزيرة في أعلى درجات الجاهزية للمساعدة إذا اقتضت الحاجة، وفق ما نقلته رويترز.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا، إرسال 700 جندي إلى قبرص استعداد لإجلاء