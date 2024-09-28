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BBC

بعد هجماتها في لبنان.. إيران: على مجلس الأمن التحرك لوقف إسرائيل

02:25 ص السبت 28 سبتمبر 2024

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، إن طهران ستقف إلى جانب لبنان وحزب الله بكافة الوسائل.

‏وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل سوت بالأرض 7 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن على مجلس الأمن التحرك لوقف إسرائيل.

‏وأوضح عراقجي أن على الغرب خاصة واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه تصرفات إسرائيل.

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من معدل الهجمات في العاصمة اللبنانية بيروت الليلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال "إننا ندرس نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وهجومنا كان دقيقا".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أن تل أبيب سوف توجه ضربات جديدة لمبان استراتيجية لحزب الله.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

مجلس الأمن الدولي زير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد هجماتها في لبنان إيران التحرك لوقف إسرائيل
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