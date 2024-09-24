تهدد أمن واستقرار المنطقة.. الكويت تستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان

الكويت- أ ش أ

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.

واعتبرت الكويت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدًٍا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت الكويت، تحذيرها من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد مع تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكويت تضامنها ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضةً كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.