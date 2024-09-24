إعلان

BBC

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. الكويت تستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان

02:52 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية الكويتية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

الكويت- أ ش أ

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.

واعتبرت الكويت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدًٍا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت الكويت، تحذيرها من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد مع تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكويت تضامنها ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضةً كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان الكويت تستنكر العمليات العسكرية اتساع رقعة الحرب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد استشهاد نحو 500 شخص.. بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

إعلان

إعلان

أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي