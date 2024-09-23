السفارة السعودية في لبنان تلغي حفل استقبال اليوم الوطني

بيروت- (د ب أ)

أعلنت السفارة السعودية في لبنان إلغاء حفل استقبال اليوم الوطني الـ 94 احتراما لأرواح الضحايا المدنيين في لبنان وغزة.

وقالت السفارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه "تقديراً للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان وما تشهده المناطق اللبنانية اليوم من تصعيد خطير، واحتراماً لأرواح الضحايا المدنيين في لبنان وغزة، إلغاء حفل استقبال اليوم الوطني السعودي الـ 94".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 100 قتيل وأكثر من 400 جريح حصيلة للعدوان الإسرائيلي المتمادي على البلدات والقرى الجنوبية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ صباح اليوم سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.