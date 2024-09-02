لا يسمح في غيرها.. الكويت تحدد موعدين يوميا لدفن الموتى

وكالات

أصدرت بلدية الكويت قرارا بتحديد مواعيد دفن الجنائز، بداية من أمس الأحد 1 سبتمبر، لتكون في مواعيد محددة مرتين يوميا ولا يسمح بالدفن في غيرهما.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية مشعل العازمي، "تعميما تقرر بموجبه أن تكون مواعيد دفن الجنائز في جميع المقابر الكويت في الساعة 9 صباحا، أو بعد صلاة العصر والتي تكون في حدود الساعة 3 والنصف عصرا".

وشددت بلدية الكويت أن قرار تحديد مواعيد دفن الجنائز جاء حرصا من البلدية على تيسير الخدمات أثناء تشييع الجنائز، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة نهار في الكويت، وتيسيرا على أهالي المتوفيين، ولضمان توفير الإضاءة في مقابر البلاد.

وتشهد الكويت في فصل الصيف من كل عام ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، مما يسبب معها زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء في البلاد، وهو ما تعمل حكومة الكويت على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقد سبق أن سجلت الكويت في شهر يونيو الماضي أعلى درجة حرارة في العالم في منطقة الجهراء، وصلت درجة الحرارة في مطلع الشهر 51 درجة مئوية.