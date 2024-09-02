الرئيس الصيني يُعلن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

بكين - (د ب أ)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية فى مجالات من بينها البنية التحتية والزراعة والتعدين، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها شي جين بينج، مع قادة جزر القمر وجيبوتي وتوجو والكونغو الديمقراطية ومالي قبل انطلاق فعاليات منتدى الصين -أفريقيا بعد غد الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شي إن الصين ترغب في تعميق التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجالات الزراعة ومعالجة المعادن والتدريب المهني.

وأضاف شي أن الصين تعتزم تقديم العون لجزر القمر في القضاء على الملاريا بحلول عام 2025، ودعم جيبوتي في تشغيل خط سكة حديد أديس أبابا- جيبوتي ومشروع منطقة التجارة الحرة بها.

وذكر الرئيس الصيني أن بلاده تواصل تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مالي في مجالات الزراعة والطاقة وتطوير المعادن والبنية التحتية.