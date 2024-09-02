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بن غفير يحذر نتنياهو ويشارك في مظاهرات رافضة لعقد صفقة مع حماس

02:07 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، في مظاهرات رافضة لإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وخاطب بن غفير محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة بالقول: "لدينا السلطة، ونمارس ضغوطا كبيرة لمعارضة الصفقة، وآمل ألا يشعر رئيس الوزراء بالارتباك وألا يتراجع أحد".

وأضاف بن غفير، "نستخدم سلطتنا بالحكومة لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا، والضغط الذي نمارسه فعال ونستغل قوتنا ضد الصفقة والمفاوضات".

وأمل وزير الأمن القومي ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع عن مواقفه.

بالتزامن مع ذلك، نظمت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة التبادل والإفراج عن الأسرى في غزة.

إيتمار بن غفير عقد صفقة مع حماس نتنياهو
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