في لقاء نادر.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يلتقي بباراك أوباما

كتبت- سلمى سمير:

في اجتماع غير معتاد منذ ترك البيت الأبيض التقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في مكتبه بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدى زيارة الأخير للولايات المتحدة.

جاء الكشف عن اللقاء النادر، عبر تغريدة لرئيس المعارضة الإسرائيلية، عبر حسابه على منصة "إكس"، والتي أعرب خلالها امتنانه لأوباما لتقديمه "دعم علني" ومواظبته على بذل جهود من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وطلب لابيد من الرئيس الأمريكي السابق، التعاون بشكل جماعي ضروري، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة الأسرى الإسرائيلين المحتجزين إلى ذويهم.

נפגשתי עם הנשיא לשעבר ברק אובמה בלשכתו בוושינגטון. הודיתי לו על תמיכתו הפומבית ומאמציו להחזרת החטופים הישראלים המוחזקים בעזה. אמרתי לו שעל כולנו לעבוד יחד כדי להבטיח עסקה שתחזיר את החטופים הביתה🎗️ pic.twitter.com/qV5rMWkjV2 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 17, 2024

وعلى غرار زيارة سابقة قام بها زعيم حزب "أبيض أزرق" بيني جانتس، ووزير حكومة الطوارئ السابقة، إلى الولايات المتحدة والتي أثارت غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حينها، جاءت زيارة يائير لابيد، إلى الولايات المتحدة بحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن زيارة لابيد كانت تهدف بشكل أساسي إلى ضمان استمرار بقاء قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية على قائمة جدول أعمال الإدارة الأمريكية.

وتتشابه زيارة جانتس ولابيد، في أن زيارة الأخير تهدف أيضًا للاجتماع مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية وأعضاء ونواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وعقب زيارة جانتس السابقة للولايات المتحدة، وكان حينها وزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قال نتنياهو لجانتس "إن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط" في زيارة اعتبرها عدد من المراقبون حينها تهديد لمكانة نتنياهو كرئيس للوزراء من قبل جانتس.