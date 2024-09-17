اغتالها الاحتلال بالضفة.. الولايات المتحدة تكشف نتائج التحقيق باستشهاد عائشة نور

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي لاغتيال الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزجي لا تُبرئ قوات الاحتلال".



جاء التصريح في مؤتمر صحفي يومي عقده المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الإثنين، ردًا على سؤال حول روايات شهود العيان في حادثة الاغتيال.



وأشار ميلر إلى أنه "وفقًا للنتائج الأولية للتحقيق، فإن إزجي تم اغتيالها بطريقة لم يكن من المفترض أن تحدث".



ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي، وستحاول اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تكن راضية عن نتائج التحقيق".



وبعدما تلقى متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، كثير من الأسئلة حول اغتيال الناشطة عائشة نور. كرر ميلر دعواته للاحتلال "بضرورة تغيير قواعد الاشتباك".



وقال ميلر خلال المؤتمر، "أولًا سأقول إنني لا أستطيع أن أفهم الألم الذي تعانيه أسرتها الآن ومدى فظاعة فقدان أحد أفراد الأسرة في هذه الظروف".



وأضاف "كنا على اتصال مع أسرتها مرات عدة خلال الأسبوع الماضي أو قبله". مشيرًا إلى أنه "من المناسب الحفاظ على خصوصية التواصل مع أسرة إزجي".



وفي السياق ذاته، أدرجت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في خبر نشرته، معلومات تفيد بأنه "لم يحضر أي مسؤول أمريكي جنازة إزجي في ولاية آيدن التركية".



واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور، أثناء مشاركتها في مظاهرة منددة بالاستيطان في بلدة "بيتا" بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر الجاري.



ووصل جثمان عائشة نور إلى تركيا، ودفنت في اليوم التالي من وصول الجثمان، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة "ديديم" غرب البلاد.



وفيما يتعلق بحادثة اغتيال الناشطة عائشة نور إزجي، قالت أسرة الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية في قطاع غزة قبل 21 عامًا، إنه "من الضروري فتح تحقيق مستقل بمقتل إزجي برصاص جيش الاحتلال".



يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت "ناشطة السلام" الأمريكية راشيل كوري، في 16 مارس عام 2003 دهسًا بجرافة، عندما كانت تحاول منع هدم منزل أسرة فلسطينية في رفح.



وتعتبر كوري، أول ناشطة سلام دولية تُقتل، بينما كانت تحتج على عملية هدم للمنازل الفلسطينية تقوم بها قوات الاحتلال.





