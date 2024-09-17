إعلان

BBC

بعد هجمات مسلحين.. انفجارات وإطلاق نار في العاصمة المالية باماكو

12:34 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

هجمات مسلحين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في مالي، قوله إن مسلحين هاجموا في الصباح معسكرا في العاصمة المالية باماكو.

وقالت وكالة أنباء رويترز، إنه تم سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في وقت مبكر صباح اليوم، مضيفة أنه بينما كان المصلون عائدين من صلاة الفجر في حي بانانكابوجو سمعوا أصوات إطلاق نار بين مسلحين.

وأضافت رويترز، أنه دوي إطلاق النار تم سماعه في مناطق قريبة من المطار.

وبحسب مسؤول أمني مالي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ "رويترز"، فإن مسلحون لم يتم تحديد هويتهم رسميا بعد هاجموا معسكرا واحدا على الأقل لقوات الدرك في باماكو.

هجمات مسلحين إطلاق نار مالي العاصمة المالية باماكو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فون دير لاين تختار الإيطالي اليميني فيتو لمنصب نائب رئيس في المفوضية الأوروبية

إعلان

إعلان