بعد هجمات مسلحين.. انفجارات وإطلاق نار في العاصمة المالية باماكو

(وكالات)

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في مالي، قوله إن مسلحين هاجموا في الصباح معسكرا في العاصمة المالية باماكو.

وقالت وكالة أنباء رويترز، إنه تم سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في وقت مبكر صباح اليوم، مضيفة أنه بينما كان المصلون عائدين من صلاة الفجر في حي بانانكابوجو سمعوا أصوات إطلاق نار بين مسلحين.

وأضافت رويترز، أنه دوي إطلاق النار تم سماعه في مناطق قريبة من المطار.

وبحسب مسؤول أمني مالي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ "رويترز"، فإن مسلحون لم يتم تحديد هويتهم رسميا بعد هاجموا معسكرا واحدا على الأقل لقوات الدرك في باماكو.