لجنة برلمانية إيرانية تنفي مزاعم تصدير الأسلحة إلى روسيا

إيران - (أ ش أ)



نفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بشدة المزاعم الغربية بشأن تصدير إيران أسلحة إلى روسيا، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها" و"ادعاءات فارغة".

وذكرت اللجنة ـ في بيان حسبما أفادت وكالة "إيرنا" للأنباء اليوم الاثنين ـ أن هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الانتباه عن تورط الغرب في تصعيد الحرب في أوكرانيا، وأن الموقف المبدئي لإيران بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا لم يتغير، وأن طهران تقف على الحياد".

وأعربت اللجنة عن أسفها لما وصفته بـ "المعايير المزدوجة والمواقف الانتقائية" لبعض الدول الغربية، مشيرة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، متهمة الولايات المتحدة وأوروبا بتقديم "الدعم العسكري والمالي والاستخباراتي والإعلامي اللامحدود" لإسرائيل.

وعبرت اللجنة عن خيبة أملها من تهديد ثلاث دول أوروبية - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - بزيادة العقوبات ضد إيران بناءً على ما وصفته "مزاعم كاذبة"، مضيفة أنه "من المؤسف أن هذه الدول الأوروبية الثلاث ودول أخرى في الغرب، لا تنضم إلى الصحوة العالمية ضد مجرمي الحرب، بل تعرقل هذا التحرك العالمي".

في سياق متصل، تستعد الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" لتعليق رحلاتها إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ ما قد يؤثر على ما يقرب من 900,000 إيراني مغترب في هذه البلدان بعد الحظر الأوروبي المفروض على الشركة بسبب "مزاعم شحن الصواريخ".

وقد نفت السلطات الإيرانية مرارا تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، مؤكدين أن سياسة طهران هي الحياد في هذا النزاع.