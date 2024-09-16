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BBC

مصدر إسرائيلي: من المنتظر أن يقدم الأمريكيون مقترحًا جديدًا

10:09 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

إسرائيل وأمريكا

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله: من المنتظر أن يقدم الأميركيون هذا الأسبوع مقترحا جديدا في محاولة أخرى لإنقاذ صفقة الأسرى.

وأضاف المصدر الإسرائيلي، أن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على مصر وقطر للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتليين موقفها.

ولفت إلى أن الاحتمال بأن يصبح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرنا ويجازف بإسقاط حكومته ضئيل وما زالت الطريق مسدودة.

وأوضح أنه في إسرائيل لا يعرفون متى ستقدم واشنطن اقتراحها تحديدا، والأمريكيون يفضلون ممارسة الضغط وإيجاد مقترح يسمح بتقدم المفاوضات بدلا من رفضه.

إسرائيل حرب غزة طوفان الأقصى
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