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BBC

الحوثي: أكثر من 700 غارة أمريكية فشلت في وقف عملياتنا العسكرية

06:29 م السبت 14 سبتمبر 2024

غارات اليمن

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وكالات
قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي في بيان، اليوم السبت، إن ما يشهد على فاعلية جبهة اليمن هو الإعلان الأمريكي عن عودة حاملة الطائرات "روزفلت" من اتجاه آخر.
وأشار الحوثي، إلى أن الحاملة "روزفلت" رغم أهميتها كقاعدة عسكرية متنقلة في البحار عادت عبر المحيط الهندي ولم تدخل البحر الأحمر.
وأكد الحوثي أن أكثر من 700 غارة وقصف بحري أمريكي لم تنجح في الحد من عمليات جماعته العسكرية في البحار أو تردعها وتوقفها، موضحا أن الغارات المعادية خلال الأسبوع المنصرم بلغت 24 غارة وتوزعت على الحديدة وتعز وإب وصعدة ومأرب وغالبية ضحاياها من المدنيين.

عبد الملك الحوثي الحوثيون الغارات الأمريكية اليمن
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