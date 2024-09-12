طهران تنفي أسر إسرائيل شخصيتين إيرانيتين بسوريا

وكالات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر نفيها أسر شخصيتين إيرانيتين خلال الهجوم الإسرائيلي على مصياف بسوريا، ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه "ادعاء كاذب".

ووفقا للمصادر: "لم يكن لإيران قوات في الموقع المستهدف بمصياف، ونكذب حدوث إصابات لدينا أو عملية أسر".