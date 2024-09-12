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طهران تنفي أسر إسرائيل شخصيتين إيرانيتين بسوريا

06:07 م الخميس 12 سبتمبر 2024

إيران

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وكالات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر نفيها أسر شخصيتين إيرانيتين خلال الهجوم الإسرائيلي على مصياف بسوريا، ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه "ادعاء كاذب".

ووفقا للمصادر: "لم يكن لإيران قوات في الموقع المستهدف بمصياف، ونكذب حدوث إصابات لدينا أو عملية أسر".

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