طهران تنفي أسر إسرائيل شخصيتين إيرانيتين بسوريا
06:07 م الخميس 12 سبتمبر 2024
وكالات
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر نفيها أسر شخصيتين إيرانيتين خلال الهجوم الإسرائيلي على مصياف بسوريا، ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه "ادعاء كاذب".
ووفقا للمصادر: "لم يكن لإيران قوات في الموقع المستهدف بمصياف، ونكذب حدوث إصابات لدينا أو عملية أسر".
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