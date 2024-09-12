للاحتجاج على مزاعم التدخل في أوكرانيا.. الخارجية الإيرانية تستدعي رؤساء بعثات أوروبية

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رؤساء البعثات الأوروبية بشكل منفصل.

وقالت الخارجية الإيرانية، إنه تم استدعاء رؤساء بعثات بريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا، للاحتجاج على الادعاءات تتهم طهران بالتدخل في الحرب في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قد أعلنوا فرض عقوبات جديدة على إيران، بمزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا ودعمها عسكريا خلال الحرب الدائرة منذ عامين.