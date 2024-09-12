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وزير الخارجية الروسي: الناتو يدعم أوكرانيا بمعلومات من خلال استخباراته العسكرية والفضائية

02:42 م الخميس 12 سبتمبر 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الغرب أصبح يقدم الآن دعمًا مباشرًا للهجمات الأوكرانية "الإرهابية" ضد روسيا، محذرًا من أن الوضع بات يزداد حدة.

واتهم وزير الخارجية الروسي، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم أوكرانيا بالمعلومات من خلال استخباراته العسكرية والفضائية بالإضافة إلى الدعم العسكري.

واستنكر سيرجي لافروف، ما أسماها صيغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام، قائلًا إنها أصبحت مقدسة لدى الغرب.

ويأتي ذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، لأوكرانيا، حيث تعهدا بمناقشة مسألة إمداد بالصواريخ بعيدة الأمد والتأكيد على استمرار الدعم الغربي لكييف.

سيرجي لافروف الناتو وزير الخارجية الروسي أوكرانيا
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