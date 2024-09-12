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BBC

قطر تطالب بتحقيق دولي جراء استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين بالنصيرات

10:58 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وسط قطاع غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها، إن استهداف المدرسة التي تأوي النازحين الفلسطينيين، "أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي".

وطالبت الخارجية القطرية، بتحقيق دولي لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين داخل قطاع غزة.

وأثار استهداف قوات الاحتلال لمدرسة الجاعوني إدانات دولية واسعة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 14 فلسطينيًا إضافة إلى 6 من موظفي الأونروا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قطر وزارة الخارجية القطرية
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