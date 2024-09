في سقطة جديدة.. بايدن يرتدي قبعة الحملة الانتخابية لترامب (صور وفيديو)

وكالات

في أحدث مواقفه المريبة، ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

Joe Biden just put on a Trump 2024 campaign cap. This is not a joke… he really did. pic.twitter.com/p1XLFRamwR

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 11, 2024