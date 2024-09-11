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BBC

في سقطة جديدة.. بايدن يرتدي قبعة الحملة الانتخابية لترامب (صور وفيديو)

11:06 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

في أحدث مواقفه المريبة، ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وظهر بايدن خلال زيارته إلى رجال الإطفاء بولاية بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، بينما يعطيه أحد الجالسين قبعة حمراء تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري بشعار الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

الرئيس الأمريكي بايدن دونالد ترامب الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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