في سقطة جديدة.. بايدن يرتدي قبعة الحملة الانتخابية لترامب (صور وفيديو)

وكالات

في أحدث مواقفه المريبة، ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

Joe Biden just put on a Trump 2024 campaign cap. This is not a joke… he really did. pic.twitter.com/p1XLFRamwR — Piers Morgan (@piersmorgan) September 11, 2024

وظهر بايدن خلال زيارته إلى رجال الإطفاء بولاية بنسلفانيا، اليوم الأربعاء، بينما يعطيه أحد الجالسين قبعة حمراء تحمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري بشعار الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.