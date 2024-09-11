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BBC

ترامب: فزت بمناظرة هاريس بفارق كبير ولا أميل لإجراء مناظرة أخرى معها

07:11 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لا يميل إلى إجراء مناظرة أخرى مع كامالا هاريس بعدما اقترح في البداية عدة مناظرات إضافية لتكملة المنتدى الذي عقد أمس الثلاثاء.

وقال ترامب صباح اليوم الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "أنا لا أميل إلى إجراء المناظرة لأنني فزت بالمناظرة بفارق كبير"، رافضا رأي المحللين الذين قالوا إن نائبة الرئيس هاريس تفوقت عليه، مضيفا "لا أعتقد أنني أريد إجراء مناظرة أخرى".

وأضاف أن طلب هاريس إجراء مناظرات إضافية يشير إلى أنها خسرت مناظرة الأمس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله "الشخص الخاسر والمقاتل والمناظر، يطلبون دائما إعادة المواجهة.. لقد فزت بالمناظرة".

إلا أن الرئيس السابق ترك الباب مفتوحا أمام احتمال إجراء مناظرة أخرى، قائلا "ولكن أرى أن نترك الأمور تهدأ، ونرى ما سيحدث".

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