طيران الاحتلال يشن أكثر من 15 غارة على جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 15 غارة استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان .

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية صباح اليوم استهدفت بلدة الناقورة وأطراف بلدة علما الشعب بعدد من الصواريخ نجم عنها حرائق كثيفة في الاحراج، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية والمنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 15 غارة جوية فجرا استهدفت المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين أطراف بلدات زبقين و الشعيتية والقليلة في جنوب لبنان، وشكلت حزاماً ناريا بين تلك القرى كما استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة ومروحين وأطراف بلدة طيرحرفا وجبل اللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان العدوان الإسرائيلي على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.