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BBC

خبراء أسلحة: الهجوم على المواصي بخانيونس تم باستخدام قنابل تزن 2000 رطل

11:06 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

غارات إسسرائيلية على خيام النازحيين - أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن خبراء أسلحة، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على منطقة المواصي في خانيونس، تم على الأرجح باستخدام قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة، قال إن غارات إسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان في خان يونس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة الجوية على خانيونس استهدفت مركز قيادة لحركة حماس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في مواصي خانيونس فجر اليوم الثلاثاء في غارة جوية ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

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