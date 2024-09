جيش الاحتلال ينشر مشاهد يزعم أنها للنفق الذي احتُجز فيه أسراه القتلى الستة

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لما يقول إنه النفق الذي احتُجز فيه الأسرى الـ6 الذين عثر على جثامينهم بداخله قبل أيام.

وظهر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، خلال نزوله إلى النفق معلقا بحبل، ومن ثم تفقد موقع احتجاز الأسرى الستة.

ووفقا للرسم التوضيحي خلال الفيديو، فإن النفق يقع على عمق 20 مترا تحت الأرض، ويمتد لمسافة 120 مترا بقطاع عرضي.

I went to the underground tunnel in Gaza where Hamas executed six Israeli hostages.



