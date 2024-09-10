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BBC

جيش الاحتلال ينشر مشاهد يزعم أنها للنفق الذي احتُجز فيه أسراه القتلى الستة

10:50 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لما يقول إنه النفق الذي احتُجز فيه الأسرى الـ6 الذين عثر على جثامينهم بداخله قبل أيام.

وظهر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، خلال نزوله إلى النفق معلقا بحبل، ومن ثم تفقد موقع احتجاز الأسرى الستة.

ووفقا للرسم التوضيحي خلال الفيديو، فإن النفق يقع على عمق 20 مترا تحت الأرض، ويمتد لمسافة 120 مترا بقطاع عرضي.

وأظهر الفيديو، مخلفات استخدام الأسرى الستة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال وباب حديدي، وملابس مهترئة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، قائلًا إنه تم العثور عليهم في نفق بمفردهم.

وزعم جيش الاحتلال، أن الأسرى تم قتلهم على يد حركة حماس قبل وقت قصير من الوصول إليهم، بينما نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن الأسرى تم قتلهم خلال قصف إسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري الأسرى الإسرائيليين حركة حماس
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