فيتنام.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار ياجي لأكثر من 100 قتيل

هانوي - (د ب أ)

قالت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار ياجي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص واعتبار 130 آخرين فى عداد المفقودين، وذلك في ظل استمرار جهود الإصلاح والإغاثة.

وقال مسؤولون محليون لصحيفة "توي تري" إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في محافظة جبلية في شمالى فيتنام حيث دمرت الفيضانات العارمة التي تسببت فيها العاصفة قرية بأكملها.

وأضافت الصحيفة أن جميع المنازل الـ35 في قرية لانج نو في محافظة لاو كاي تعرضت بالكامل للانجراف.

وتمكنت فرق الإنقاذ المحلية من الوصول إلى القرية النائية، التي كان يعيش فيها سابقا 128 شخصا، في حوالي الساعة 12 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثث 16 ضحية وأنقذوا 30 من سكان القرية المصابين، ولا يزال ما لا يقل عن 70 آخرين في عداد المفقودين.

واجتاح إعصار ياجي، أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ نحو 30 عاما، شمالى فيتنام السبت الماضي، حاملا رياحا قوية وأمطارا موسمية غزيرة، وقد شهدت بعض المناطق مثل "تاي نجوين" و"لاو كاي" و"ين باي" تساقط أمطار بلغ ارتفاعها حتى 50 سنتيمترا في آخر 48 ساعة.

ولكن تداعيات الإعصار كانت قاتلة بشكل خاص، مع ورود تقارير عن حدوث عدة انهيارات أرضية في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام.

وسجل إقليم كاو بانج بشمالى فيتنام 19 حالة وفاة بالإضافة إلى فقدان 36 شخصا، وفي كاو بانج، طمر انهيار أرضي حافلة تتألف من 16 مقعدا، وعثرت السلطات المحلية على جثتين، ومازال البحث جاريا عن 15 شخصا.

وأودت الانهيارات الأرضية في إقليم ين باي بحياة 22 شخصا، وأدت لفقدان ستة آخرين .

وفي إقليم فو ثو، على بعد ساعتين من شمال غربى هانوي، سقط ما لا يقل عن ثلاث حافلات وسيارتان وعدد كبير من الدراجات في نهر "ريد" بعد انهيار جسر.

وفي شمالى فيتنام، ألحق إعصار ياجي الضرر بأكثر من 46 ألف منزل، كما تطايرت أسقف عدة متاجر ومباني ومدارس، في حين تم اقتلاع مئات الآلاف من الأشجار من جذورها في أنحاء الأقاليم الواقعة بشمال فيتنام.

وأدى الإعصار لنفوق نحو 700 ألف من الدواجن والماشية، كما غمرت المياه نحو 150 ألف هيكتار من حقول الأرز، كما أدى الإعصار لغرق ما لا يقل عن 85 سفينة، وألحق الضرر بنحو 1600 من مصايد الأسماك.

وتواصل هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة الفيتنامية، ووصل مستوى نهر "ريد" لأعلى مستوى له منذ 16عاما، مما أدى لغمر المناطق القريبة بالمياه وإجبار نحو 500 أسرة على إخلاء منازلهم صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير إدارة الكوارث وإدارة السدود في فيتنام.

واستمرت مستويات المياه في الارتفاع في عدة مناطق بشمال فيتنام، مما تسبب في وقوع فيضانات قوية، وفي بعض الأماكن، ارتفعت مياه الفيضانات إلى مترين، مما اضطر المواطنين للجوء إلى أسطح المنازل.

وعزلت الفيضانات الكثير من المناطق، وتحاول قوات الإنقاذ الوصول إليها على متن قوارب لتوفير الطعام ونقل المواطنين لأماكن آمنة.

وفي ظل استمرار هطول أمطار غزيرة اليوم وغدا الأربعاء، حذرت السلطات من إمكانية حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة في الأقاليم الجبلية.