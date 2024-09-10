الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس بالضفة

أ ش أ

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الثلاثاء/ إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحاجز منذ صباح اليوم وتعمل على إعاقة حركة المركبات المتجهة إلى الأغوار ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وأشارت إلى أن هذه التشديدات كبيرة جدا لدرجة أن 6 مركبات فقط اجتازت الحاجز باتجاه الأغوار خلال ساعتين.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدات كبيرة من قوات الاحتلال التي تعمل على إغلاقه بين الحين والآخر وتعمل على إعاقة حركة المرور عبره من وإلى الأغوار الشمالية ما تسبب في إعاقة وتأخير عمل المزارعين في أراضيهم وخسائر كبيرة لهم بسبب صعوبة إخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

وفي سياق متصل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس واحتجزت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.