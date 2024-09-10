ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في عاصمة بنجلاديش

دكا- (د ب أ)

تواجه العاصمة البنجلادشية دكا ارتفاعا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث يعد الجزء الجنوبي من المدينة الأكثر تضررا.

وذكرت صحيفة دكا تريبيون أنه اعتبارا من بداية أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أغلبية حالات الإصابة والوفاة بالمرض في جنوب مدينة دكا، مما يمثل أكثر من 25% من جميع حالات الإصابة التي تم تسجيلها خلال هذا العام.

وسجلت السلطات الصحية أكثر من نصف حالات الوفاة بحمى الضنك في جنوب مدينة دكا، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي حالات الإصابة مقارنة بالعام الماضي، فإن الخبراء حذروا من أن الوضع مازال خطيرا، خاصة بعدما وصلت الحالات التي تم نقلها للمستشفى لمستوى قياسي خلال الأيام الأخيرة.

وقد لقى 97 شخصا حتفهم بسبب حمى الضنك هذا العام حتى الآن، كما تم نقل 16 ألفا و285 شخصا للمستشفيات.

وقالت السلطات الصحية إنه تم نقل 615 مصابا بحمى الضنك خلال 24 ساعة أمس الاثنين للمستشفيات، كما تم تسجيل حالة وفاة.

وأضافت السلطات أن هذه أول مرة خلال العام الجاري يتم فيها نقل هذا العدد من المرضى للمستشفيات خلال يوم واحد.





