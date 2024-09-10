إعلان

BBC

ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في عاصمة بنجلاديش

10:02 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

بنجلاديش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دكا- (د ب أ)

تواجه العاصمة البنجلادشية دكا ارتفاعا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث يعد الجزء الجنوبي من المدينة الأكثر تضررا.

وذكرت صحيفة دكا تريبيون أنه اعتبارا من بداية أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أغلبية حالات الإصابة والوفاة بالمرض في جنوب مدينة دكا، مما يمثل أكثر من 25% من جميع حالات الإصابة التي تم تسجيلها خلال هذا العام.

وسجلت السلطات الصحية أكثر من نصف حالات الوفاة بحمى الضنك في جنوب مدينة دكا، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي حالات الإصابة مقارنة بالعام الماضي، فإن الخبراء حذروا من أن الوضع مازال خطيرا، خاصة بعدما وصلت الحالات التي تم نقلها للمستشفى لمستوى قياسي خلال الأيام الأخيرة.

وقد لقى 97 شخصا حتفهم بسبب حمى الضنك هذا العام حتى الآن، كما تم نقل 16 ألفا و285 شخصا للمستشفيات.

وقالت السلطات الصحية إنه تم نقل 615 مصابا بحمى الضنك خلال 24 ساعة أمس الاثنين للمستشفيات، كما تم تسجيل حالة وفاة.

وأضافت السلطات أن هذه أول مرة خلال العام الجاري يتم فيها نقل هذا العدد من المرضى للمستشفيات خلال يوم واحد.


بنجلاديش دكا الإصابة بحمى الضنك حمى الضنك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الإيراني يزور العراق غدا الأربعاء

إعلان

إعلان

بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة