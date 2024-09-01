مقطع فيديو لسوريين يثير غضبًا في السعودية والأمن يتحرك (فيديو)

(وكالات)

ألقى الأمن العام السعودي القبض على وافدين سوريين، بعد ظهور أحدهما في مقطع فيديو وثق فيه إتلافه للعملة.

وبينما قام أحدهم بإتلاف عملة المملكة قام زميله الآخر بتصوير الفيديو.

#تم_القبض في الرياض على ثنين من الجنسية السورية تعمد أحدهما إتلاف العملة والآخر توثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/MygO7ncBnO — #تم_القبض (@Arrested_911) August 31, 2024

وجاء في بيان الأمن العام السعودي على منصة "إكس" أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على وافدين من الجنسية السورية، أتلف أحدهما النقود في محتوى مرئي متداول، لمخالفته النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود".

وأضاف البيان أن "الشخص الآخر قام بتوثيق ذلك ونشره لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، مشيرًا إلى إيقافهم و"اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".