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BBC

مقطع فيديو لسوريين يثير غضبًا في السعودية والأمن يتحرك (فيديو)

06:42 م الأحد 01 سبتمبر 2024

المملكة العربية السعودية

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(وكالات)

ألقى الأمن العام السعودي القبض على وافدين سوريين، بعد ظهور أحدهما في مقطع فيديو وثق فيه إتلافه للعملة.

وبينما قام أحدهم بإتلاف عملة المملكة قام زميله الآخر بتصوير الفيديو.

وجاء في بيان الأمن العام السعودي على منصة "إكس" أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على وافدين من الجنسية السورية، أتلف أحدهما النقود في محتوى مرئي متداول، لمخالفته النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود".

وأضاف البيان أن "الشخص الآخر قام بتوثيق ذلك ونشره لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، مشيرًا إلى إيقافهم و"اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

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