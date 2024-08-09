حزب الله يهاجم مقر عسكري إسرائيلي في ليمان بالمسيرات وإصابة جنود

وكالات

قال حزب الله اللبناني إنه "هاجم بالطائرات المسيرة مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابعة للواء الغربي في ليمان، وإنه أوقع إصابات بين جنود الاحتلال جراء ذلك".

وأفادت مراسلة قناة "الجزيرة" بإطلاق صاروخ باتجاه موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

كما أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا، اليوم الجمعة، تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن "عناصر ‏المقاومة ‏استهدفوا تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".