الاتحاد الأوروبي ينضم للوسطاء في دعوتهم لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي انضم لقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية في دعوتهم لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى".

وأضاف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق".

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن "صفقة إنهاء الحرب ستمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي".

وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة، فجر اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد البيان الثلاثي على أنه "يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار لمزيد من التأجيل".