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BBC

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين بهجوم حزب الله لـ17 شخصًا

04:23 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

هجوم حزب الله

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وكالات
ذكر مستشفى نهاريا أن عدد المصابين في انفجار مسيرة لحزب الله بالجليل الغربي ارتفع ووصل إلى 17 جريحا أحدهم في حالة خطرة.
وكشف مركز الجليل الطبي في نهاريا أنه استقبل 7 جرحى نتيجة القصف الأخير لحزب الله على الجليل الغربي، وصفت حالة أحدهم بالحرجة.
ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية حوادث طرق وحرائق جراء هجوم المسيرات الذي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف الجليل الغربي.

هجوم حزب الله إسرائيل حزب الله اللبناني
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