ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين بهجوم حزب الله لـ17 شخصًا

وكالات

ذكر مستشفى نهاريا أن عدد المصابين في انفجار مسيرة لحزب الله بالجليل الغربي ارتفع ووصل إلى 17 جريحا أحدهم في حالة خطرة.

وكشف مركز الجليل الطبي في نهاريا أنه استقبل 7 جرحى نتيجة القصف الأخير لحزب الله على الجليل الغربي، وصفت حالة أحدهم بالحرجة.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية حوادث طرق وحرائق جراء هجوم المسيرات الذي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف الجليل الغربي.

مصادر عبرية| مقطع يوثق لحظة انفجار طائرة مسيرة في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/K0iQWA3h8I — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 6, 2024