شركة طيران إيران فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان حتى 8 أغسطس

(وكالات)

قالت شركة طيران "إير فرانس" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تمديد تعليق رحلاتها من لبنان وإليه حتى الثامن من أغسطس الجاري، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وعلقت عدد من شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل وإيران، في ظل المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة في تلك المناطق عقب تهديد إيران بشن هجوم على إسرائيل للانتقام من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتم اغتيال هنية أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة الإيرانية طهران.