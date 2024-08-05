طهران: الموافقة على مقترح إيران لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین، إنه تمت الموافقة على مقترح إيران لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية بدعم جاد من الدول الإسلامية ومن المقرر أن یُعقد الاجتماع یوم الأربعاء في جدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن كنعاني قوله إن إيران لا تسعى للتصعيد في المنطقة مضيفا أن الکیان الصهيوني الغاصب هو مصدر التصعید.

واستطرد قائلا: "إننا نسعى لإحلال الإستقرار في المنطقة، وهذا سیتم من خلال عقوبة المعتدي، وخلق رادع تجاه مغامرات الکیان الصهیوني، وعلی المجتمع الدولي دعم تأديب المعتدی من أجل إرساء الإستقرار في المنطقة."

وردا علی سؤال عما إذا كانت إيران قد وجهت رسالة إلى الكيان الصهيوني عبر وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي، قال "إننا لا نری حاجة لارسال رسالة إلی الكيان الذي لا نعتبر هویته مشروعة."

وأشار، في معرض تعلیقه علی سؤال آخر، إلى أنه "لا حاجة لارسال رسالة من أمریكا لإيران حول الرد الإيراني المحتمل علی الكيان الصهیوني بشأن اغتیال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، مضیفا أن "الإدارة الأمريكية هي الشریكة الرئیسیة للكيان الصهیوني وعلیها القیام بواجباتها، واستخدام قدراتها لردع الكيان الصهیوني"، وتابع أن "الكيان الصهیوني لا یقوم بالأعمال المُغامرة دون التنسیق مع أمريكا."