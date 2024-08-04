القضاء الإيراني يعلن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال هنية

طهران - (د ب أ)

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، صادق رحيمي، عن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، اليوم الأحد، بأن رحيمي أشار إلى أن المدعي العام في البلاد أصدر أمرا في هذا الشأن، "بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية الاغتيال".

وقال رحيمي في تصريح صحفي أمس السبت بمدينة قزوين، إن "الشهيد هنية كان ضيفا على بلادنا واستنادا لذلك فان الحق القانوني بالرد على هذا الاغتيال الجبان محفوظ للجمهورية الاسلامية الايرانية ".

وأعلن عن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال هنية، موضحا: "فيما يتعلق بهذه القضية، أصدر المدعي العام الايراني أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت اهماله او استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية".

وأضاف مساعد رئيس السلطة القضائية: "هذه الجريمة قام بها الكيان الصهيوني وليس لدينا أدنى شك في ذلك، ولكن هل نفذ الكيان الصهيوني هذه الجريمة بشكل مباشر أو بواسطة عملاء وجواسيس فان الموضوع قيد التحقيق والمتابعة".

جدير بالذكر أن إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحمّلان إسرائيل مسؤولية مقتل هنية، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي أي دور لها. ومنذ أن تمت عملية الاغتيال، تعهدت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك حزب الله، "بعقاب قاس" لإسرائيل.