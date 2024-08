"ستجلب لنا الفقر".. ترامب يهاجم كامالا هاريس

وكالات

هاجم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس.

وكتب ترامب على صفحته بموقع إكس: "فكر في الأمر، أمريكا، بوكاهونتاس، التي يشار إليها أحيانًا باسم إليزابيث وارن، تعتبر أكثر محافظة في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرفيقة كامالا هاريس. هل هذا حقًا ما نريده من رئيس الولايات المتحدة؟ إنها لن تجلب لنا سوى الفقر والفوضى والألم! تُصنَّف كامالا، بلا منازع، على أنها السيناتور الأكثر ليبرالية"

Think of it, America, Pocahontas, sometimes referred to as Elizabeth Warren, is considered far more Conservative in the U.S. Senate than Comrade Kamala Harris ever was. Is this really what we want to be President of the United States? She will only bring us Poverty, Chaos, and…