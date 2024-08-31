"ستجلب لنا الفقر".. ترامب يهاجم كامالا هاريس

وكالات

هاجم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، منافسته مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس.

وكتب ترامب على صفحته بموقع إكس: "فكر في الأمر، أمريكا، بوكاهونتاس، التي يشار إليها أحيانًا باسم إليزابيث وارن، تعتبر أكثر محافظة في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرفيقة كامالا هاريس. هل هذا حقًا ما نريده من رئيس الولايات المتحدة؟ إنها لن تجلب لنا سوى الفقر والفوضى والألم! تُصنَّف كامالا، بلا منازع، على أنها السيناتور الأكثر ليبرالية"

Think of it, America, Pocahontas, sometimes referred to as Elizabeth Warren, is considered far more Conservative in the U.S. Senate than Comrade Kamala Harris ever was. Is this really what we want to be President of the United States? She will only bring us Poverty, Chaos, and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2024

ووجهت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في وقت سابق انتقادات حادة لدونالد ترامب، الجمعة، إثر تصريحه بأنه سيصوت برفض مشروع قانون يتعلق بالإجهاض في ولاية فلوريدا.

وجاء تصريح ترامب، خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، مؤكدا أنه سيصوت بـ "لا" على مقترح قانون في ولاية فلوريدا لإلغاء حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إشارته الضمنية إلى أنه سيصوت لصالح المقترح، وفقا لأسوشيتد برس.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن حظر الإجهاض في فلوريدا يعد خطأ، موضحا موقفه، بقوله: "أرى أن فترة الستة أسابيع قصيرة، وينبغي منح وقت أطول". غير أنه استدرك قائلا: "لكن في المقابل، نجد أن الديمقراطيين يتبنون مواقف متطرفة".

وعاد ترامب ليكرر مزاعمه التي سبق أن أدلى بها مرارا بشأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، مؤكدا معارضته الشديدة للسماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الشهر التاسع من الحمل.

وفي بيان لها، قالت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة: "لقد كشف ترامب بوضوح عن موقفه من الإجهاض: إنه يؤيد حظرا صارما للغاية، لدرجة أنه قد يُطبق قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل".