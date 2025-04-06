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موجة جديدة من الأعاصير والفيضانات تقتل 16 شخصًا في أمريكا

04:24 ص الأحد 06 أبريل 2025

أعاصير الولايات المتحدة

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وكالات

ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة التي كانت قد تأثرت بالفعل بأيام من العواصف الشديدة التي تسببت أيضا في أعاصير مميتة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأنهار في بعض الأماكن ستستمر في الارتفاع لعدة أيام، وفقا لسكاي نيوز.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في وسط الولايات المتحدة في ارتفاع مستوى الأنهار بسرعة، مما دفع إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة من تكساس إلى أوهايو.

وقالت خدمة الطقس الوطنية، إن العديد من المواقع في عدة ولايات من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى، مع إمكانية أن تجتاح فيضانات واسعة النطاق البنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن 16 وفاة على الأقل بسبب الطقس منذ بداية العواصف، بما في ذلك 10 في تينيسي.

وتوفي رجل في السابعة والخمسين من عمره مساء الجمعة بعد أن خرج من سيارته التي جرفتها الفيضانات في غرب بلينز، بميسوري.

وقتلت الفيضانات شخصين في ولاية كنتاكي - طفل في التاسعة من عمره جرفته المياه في نفس اليوم أثناء توجهه إلى المدرسة، ورجل 74 عاما تم العثور على جثته السبت داخل سيارة غارقة تماما في مقاطعة نيلسون، حسبما أفادت السلطات.

كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في منزل في ليتل روك، أركنساس، في حادث مرتبط بالطقس، وفقا للشرطة، ولم يتم تقديم تفاصيل فورية.

كما دمرت الأعاصير في وقت سابق من الأسبوع مناطق سكنية بالكامل وكانت مسؤولة عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه العاصفة في وقت يعاني فيه ما يقرب من نصف مكاتب الأرصاد الوطنية من معدلات شغور بنسبة 20% بعد تخفيضات الوظائف في إدارة ترامب - وهو ضعف ما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن.

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